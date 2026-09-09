フェイエノールトは水曜日、アウェーでのFCバルセロナ戦でチャンピオンズリーグのシーズン開幕を迎える。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストはすでにアウェーチームのスタメンを発表しており、左ウイングの人選で驚きを与えている。

ロッテルダム勢のゴールを守るのはチャルク・エルンスト。ジヴァイロ・レアド、ジェレマイア・St.ジュステ、ワタナベ・ツヨシ、ミカ・マルモルが（右から左へ）Spotifyカンプ・ノウでのフェイエノールトの最終ラインを形成する。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは、フェイエノールトの中盤におなじみの名前を並べた。フジヴァイ・ゼヒール、シャルル・ヴァンハウッテ、ルシアーノ・バレンテだ。ウサマ・タルガリーヌはバルセロナで途中出場のチャンスを待つことになる。

アル・イテハドへの移籍が破談となり、さらに2度の遅刻でNEC戦を欠場していたハジ・ムサは、前線右サイドで先発する。ナチョ・フェリが最前線に入り、ハビ・ロペスは書類上では左ウイングで先発する。

リース・ネルソンはまだ労働許可証を取得しておらず、そのためフェイエノールトのメンバーから外れている。NEC戦で印象を残したジェライノ・スハルケンは、ファン・ブロンクホルストによってスペイン遠征のメンバーに含まれた。

FCバルセロナの先発メンバー：ジョアン・ガルシア；クンデ、クバルシ、クリステンセン、ジョアン・カンセロ；ロドリ、オルモ、ペドリ；ヤマル、ラフィーニャ、アデイェミ

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト；レアド、St.ジュステ、ワタナベ、マルモル；ヴァンハウッテ、バレンテ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ロペス。