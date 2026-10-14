フェイエノールトは水曜夜、コモ1907を3-2で下し、今季チャンピオンズリーグ初勝利を挙げた。ただ、ロッテルダムのクラブにとって痛手だったのは、ルチアーノ・ヴァレンテが負傷により前半で退き、後半はピッチに戻らなかったことだ。

試合後、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はZiggo Sportでヴァレンテの交代について短く語った。「スタッフと後半について話していたところ、本人が少しずつこわばりを感じていることが分かった。前半にも一度、違和感を覚えた場面はあったが、そのときはプレーを続けられた」。フェイエノールト指揮官は、深刻な状態ではなさそうだと示唆した。

「彼についてはリスクを冒したくなかった。大事に至らないことを願っている。明日、様子を見ることになる」

ファン・ブロンクホルスト監督はチームのプレーを高く評価した。「とても良いプレーができたと思う。自分たちが目指す形でもプレーできた。実際、試合を通してプレッシャーをかけようとした。3-1となるゴールで気持ちが楽になった」

その3点目はロベルト・サンチェスのオウンゴールだった。アニス・ハジ・ムサの遠距離からのシュートは相手に当たり、ポストとコモのGKを経てゴールに入った。この試合で際立った活躍を見せたハジ・ムサは、それに先立って自ら2-1とするゴールも決めていた。

「彼は重要な選手だ」と、ファン・ブロンクホルスト監督は右ウイングのハジ・ムサについて語った。「先ほどRai 1で、彼をロッベンになぞらえているのを聞いた」

「左へ動いて中に切り込んでくると分かっていても、彼はそれを非常に素早く、スピードに乗ってやってのける。だから守るのがとても難しい」