フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が、チャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦に向けたスタメンについて説明した。左SBのハビ・ロペスを（書面上は）左WGに配置し、話題となっていたアニス・ハジ・ムサも先発起用している。

経緯はすでによく知られている。ハジ・ムサはイテハド・クラブへの移籍を望んでいたが、銀行保証の問題で移籍は破談となり、NEC戦の前には2度遅刻したため、ナイメヘンへの遠征メンバーから外れていた。

このアルジェリア人選手はすでに気持ちを切り替えており、水曜夜にはSpotifyカンプ・ノウで先発する。「彼が何をもたらせるか、そして我々のために何をもたらさなければならないかは分かっている」と、ファン・ブロンクホルスト監督はZiggo Sport.

「彼のクオリティーは必要になると思う」と指揮官は語り、その後ロペスの攻撃的なポジションについて言及した。「彼は本職の左ウイングではないが、我々は布陣に少し調整を加えた」

「あまり多くは変えたくない。この1カ月で当然ながら連係を築いてきたし、それは維持したい。ハビを左に置くことも含めて、わずかなニュアンスの違いだ」

「2つのやり方があるのは分かっている。引いてバスを止めることもできるが、基本的に私はハビを最終ラインに入れたくない。後ろに押し込まれる時間帯はあるだろうが、我々の意図としては最終ラインを4人のまま保つことだ」

「ただ、必要になれば5人になる。彼はスピードがあり、しばしば高い位置まで駆け上がるSBだ。つまり、前へ出ていくポテンシャルと可能性を持った選手だし、今日もそれをやってもらわなければならない」と、ファン・ブロンクホルスト監督は話した。

FCバルセロナのスタメン：ジョアン・ガルシア；クンデ、クバルシ、クリステンセン、ジョアン・カンセロ；ロドリ、オルモ、ペドリ；ヤマル、ラフィーニャ、アデイェミ。

フェイエノールトのスタメン：エルンスト；リード、サン・ジュステ、ワタナベ、マルモル；ファンハウッテ、バレンテ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ロペス。