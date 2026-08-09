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ライブ
Sparta - FeyenoordESPN
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翻訳者：

フェイエノールトのサポーターが、ダービーで60分後に極めて痛烈なチャントを響かせる

フェイエノールト
スパルタ・ロッテルダム 対 フェイエノールト
スパルタ・ロッテルダム
エールディビジ

スパルタ対フェイエノールトで、試合開始からおよそ1時間後、アウェー席の一部のフェイエノールトサポーターが痛ましいチャントを歌い、最低の振る舞いを見せた。

アウェー席からは「マルコ・バッカーを歌え、マルコ・バッカーはうんざりだ。彼はアレナで全てのユダヤ人をひき殺す」との声が響いた。これは1997年10月、ヨハン・クライフ・アレナの駐車デッキで起きた死亡事故を指している。

当時、オペラ歌手のバッカーはアルコールの影響下で38歳の女性をはね、女性はその場で負傷により死亡した。

バッカーは後に、自身の車が暴走し、それによって事故を引き起こしたと説明した。しかし技術調査の結果、車両に異常はなく、バッカーが過度に飲酒していたことが判明した。

フェイエノールトサポーターは試合の大半で好意的な声援を送り、自軍を勝利へと後押ししていた一方、アウェー席の一部はこの悲劇的な出来事について歌っていた。

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このダービーでは、キャプテンのルチアーノ・バレンテが前半30分過ぎにフェイエノールトへ先制点をもたらした。 スタディオンクラブはその後も十分なチャンスを作ったが、長い時間にわたって試合を決定づける追加点を奪えなかった。

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