アニス・ハジ・ムッサは月曜日、突如としてロビン・ファン・ペルシーに言及した。フェイエノールトのフォワードである彼はインスタグラム・ストーリーズに元監督との2ショットをハートマーク付きで投稿し、解任から1ヶ月半以上経って初めて公に支持を表明した。

この投稿は注目に値する。6月7日の解任以降、選手たちから目立った反応はなかったからだ。したがって、このウイングによる投稿は、監督退任後、フェイエノールト選手からの最も明確な公的支援表明の一つとなっている。

解任から3日後、渡辺剛が初めてクラブの決定に言及した。彼はファン・ペルシーから常に大きな信頼を寄せられていたと語り、今回の退任に強い違和感を示した。

「彼の解任は本当に悲しい」と渡辺は当時語った。「綾瀬（上田、編注）と同じように、彼からはいつも大きな信頼を寄せられていた。私たちは共に良い時も悪い時も経験してきた。しかし、最終的には2位になり、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得したのだ。」

ファンデーでも質問は封じられた。

土曜のファンデーでも、この話題がまだデリケートであることが示された。記者会見でセム・ステインとルチアーノ・ヴァレンテは、ある子供から「ファン・ペルシーが退団し、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストが後任になったことをどう思うか」と質問された。

選手たちが答えようとした瞬間、クラブの広報責任者が割って入った。「この質問は飛ばしましょう。残念ですが、前を向くしかありません」。ステインは「良い質問だ」と認め、ヴァレンテも同意した。



