フェイエノールトのあるチームメートに深い感銘を受けたジヴァイ・ゼヒール「彼は本当に素晴らしい選手だ」

ギヴァイ・ゼヒールが今季もフェイエノールトでプレーするかどうかは、いまだ確定していない。才能あふれるMFは好調なプレシーズンを過ごし、日曜日のスパルタ戦（0-1で勝利）でも先発出場したが、ESPNでの本人の言葉からも分かるように、最終的な決断はまだ下していない。

すでに解任されたロビン・ファン・ペルシー監督とは良好な関係ではなかったゼヒールだが、FCユトレヒトへのレンタル期間を経て、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの下で再びチャンス獲得に全力を注いでいる。契約は2028年半ばまで残っているものの、退団の可能性はいまだ頭をよぎっているようだ。以前にはリールOSCもゼヒールに関心を示していた。

「ピッチに立っている限り、いつだってやる気はある」。ゼヒールはまず、ファン・ブロンクホルストに向けて強いメッセージを発したようにも見える。ただ、それでも自身の将来について明言することは避けた。「ピッチ外で起きていることは、代理人に任せています」

「そういう周辺のことには、できるだけ意識を向けないようにしています。ピッチに立てば、自分のプレーをすることだけを考えています。それを純粋に楽しんでいるんです。僕は神様から才能を授かりましたし、それをいつも見せようとしています」とゼヒール。スパルタ戦では、この試合唯一のゴールをアシストした。

「ええ、本当にいい選手です」。得点者ルチアーノ・バレンテについて、ゼヒールはそう称賛した。「彼とはすごく相性がいいんです。それは前から分かっていました。ヨング・オランダで一度一緒にプレーしたことがあったので。だから、やっぱりいい選手です。ただ、最初の60分はみんなボールを持った時のプレーが良かったと思います」

「もちろん僕はアルネ（スロット、編集部注）の下でもプレーしましたし、ジオと彼の新しいスタッフの下でも、そうしたものがたくさん戻ってきていると感じます」。ゼヒールは自身の好調について、さらにこう続けた。「彼の下で僕は少しずつブレークしましたが、今は精神面でも選手としても大きく成長しています。それは彼にとってプラスにしかならないです」

ゼヒールは、フェイエノールトはスパルタ戦を「もっと早く」決めるべきだったと考えているが、幾度もの決定機を逃したため、スコアは0-1のままだった。それでもフェイエノールトは、新たなエールディビジ開幕戦を勝ち点3でスタートした。来週はホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。