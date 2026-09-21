フェイエノールトにGK補強の提言「彼がゴールマウスに立つこのフェイエノールトを想像してみてほしい」

ヴィレム・ファン・ハネヘムが『アルヘメーン・ダフブラットのコラムで、FCユトレヒトに5－0で勝利したフェイエノールトについて自身の見解を示した。その中で、GKチャルク・エルンストを含む数人の選手を取り上げている。

「フェイエノールトは今回もFCユトレヒト相手にとても良い試合をした。一方で、アンソニー・コレイアはクラブ選びを間違えたのではないかという印象を私は持っている」とファン・ハネヘムは述べた。「FCユトレヒトには、純粋にうまくサッカーができそうだと思わせる選手が実際のところ誰もいない」

デ・クロンメは、アニス・ハジ・ムサをこの試合のMVPに挙げた。「一方で、ウサマ・タルガリーヌがようやく自分のやるべきこと、つまりプレーにテンポをもたらすことをしているのも見られた」 シーズン序盤にはまだ控えの役割に甘んじていたこのモロッコ人MFだが、今では先発の座をつかんだようだ。

ルチアーノ・バレンテは、シャビ・エルナンデス代表監督の最初の招集メンバーに選ばれなかった。「彼がオランダ代表の最初のメンバーに入っていないことについては、私たちも何かしら意見を持っていいはずだ」

「こう言わせてもらおう。シャビが新たな期間のスタートをバレンテへの招集で始めていたとしても、何もおかしくはなかったはずだろう？ 彼は、多くのチームメートと同じように、自分をしっかり示してきた」と、フェイエノールトのレジェンドは記している。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは以前よりもフィットして見えると、ファン・ハネヘムは感じている。「特にここ数週間、最初の数試合よりも明らかに運動量が増しているのが目立つと思う。あの頃はあまりに早く疲れているように見えた」

最後に、彼はGKエルンストにも言及した。「ただ、彼だけはまだ私を納得させられていない。このフェイエノールトにゴールマウスを守るユスティン・ベイロウがいたところを想像してみてほしい。だが、エクセルシオールのスタイン・ファン・ガッセルやFCフローニンゲンのエティエンヌ・ファーセンも、このフェイエノールトには十分合うはずだ」とファン・ハネヘムは締めくくった。