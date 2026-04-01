フェイエノールトに、意欲的なテクニカルディレクターから突然の自薦が寄せられた

フォルトゥナ・シッタールのテクニカルディレクターを4シーズン務めた後、退任するアメリコ・ブランコ氏は、フェイエノールトでの仕事に興味を示している。35歳の同氏は、『Voetbal International』のインタビューでそう語った。

フォルトゥナとブランコは、意見の相違により今夏に袂を分かつことになる。このポルトガル人幹部は、ダニー・ブイス監督との不和について率直に語っている。

「ダニーとの関係が悪いかと聞かれれば、そうではないと答える。しかし、フォルトゥナを去った後に彼と食事をするかと聞かれれば、それもノーだ。我々は多くの点で異なる」とブランコは語った。

ブランコがフォルトゥナに在籍した4シーズン、クラブが深刻な降格の危機に直面することは一度もなかった。また、彼は移籍市場で数百万ユーロの利益をもたらした。

ブランコは自身の将来がどこにあるのかまだ分からない。それでも、この野心的な幹部は、エールディヴィジに残留する可能性を否定していない。「密かに、オランダのビッグクラブでのチャンスを望んでいる」

「フェイエノールトが自分に最も合っていると思う。そこでも確実に価値を発揮できると確信している。だが、著名な元選手の方が優先的に採用されることも分かっている。サポーターの支持も得られるからだ」とブランコは語った。

ブランコの発言は、主にアヤックス、フェイエノールト、PSVの現状を踏まえたものかもしれない。アムステルダムではヨルディ・クライフが就任したばかりであり、アイントホーフェンではアーネスト・スチュワートが大きな成功を収めている。ロッテルダムでは、近い将来に新たなテクニカルディレクターを任命することを望んでいる。