フェイエノールトに、デ・クープに関する朗報が届いた

フェイエノールトは、デ・クープ買収について消費者・市場庁（ACM）の承認を得た。これによりクラブとスタジアム統合の正式手続きは完了した。

6月初めの臨時会員総会で定款変更が承認され、フェイエノールトは過半数の株式を取得できることになった。取得割合は95％に及ぶ。

今回の承認で買収は正式に完了する。

株式発行額は約370万ユーロで、すぐさまスタジアムの維持管理に充てられる。クラブは今後10年間、毎年300万～500万ユーロを修繕・改修に投資することで合意した。

年間約500万ユーロの賃料とは別にかかる。10年間の総投資額は賃料を含め4,150万ユーロに達する見込みだ。また、フェイエノールトは今後3年間、「デ・クープ」の株式を第三者に売却できない。

新経営陣は先月、1万席の増設、新入場ゲートの設置、飲食施設の改善、滞っていたメンテナンスの徹底などを柱とする将来計画を発表した。

『Rijnmond』紙によると、デ・クープの解体と新スタジアム建設も選択肢に残るが、現在は改修と近代化が軸だ。スタジアムディレクターのデ・レーウ氏は、この数年、構造分析、財務試算、周辺開発計画を進めてきたと語った。

これらの取り組みは今後さらに具体化される予定で、運営陣は最終決定前に関係各所や専門家と協議を行う。