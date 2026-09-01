フェイエノールトは、デッドラインデーに当初考えられていた以上の動きを見せる可能性がありそうだ。ESPNは火曜日、ロッテルダムのクラブはもはや大型補強を見込んでいないと伝えたが、Voetbal Internationalのピーテル・ズワルトは、水面下では依然として補強に向けた作業が活発に進められているとみている。

シンクレア・ビスホップはESPNを代表して、フェイエノールトが今後動くのは、絶好の好機か魅力的なレンタルの枠組みがある場合に限られるとの見解を示した。つまり、クラブ首脳陣は補強のために今後さらに数百万ユーロを投じるつもりはない、ということになる。

だが、VIでは異なる見方が出ている。ズワルトはTransfer Deadline Showの中で、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、おそらくかなり前から候補者リストを準備しており、衝動的に動くタイプの幹部ではないと語っている。

ズワルトによると、リゴーはむしろ熟考されたやり方で知られており、選手への関心がすぐに表に出ることはないという。そのため、フェイエノールトは外部からはあまり見えないまま、複数の案件を同時に進めている可能性がある。

最も重要な注目点の一つはセンターフォワードだ。上田綺世はすでにリールへ移籍しており、ズワルトによれば、フェイエノールトは以前からこの日本人アタッカーの退団を織り込んでいたという。

「フェイエノールトにとっては、上田が退団する可能性が高いことは夏の間ずっと明らかだった。だから、それを踏まえて動くことになる」とズワルトは話した。

編集長によれば、それだけでは終わらない。「彼らは左ウイングも欲しがっている。だから現時点で、そこにも全力で取り組んでいるはずだ」