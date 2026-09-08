フェイエノールトに痛手、FCバルセロナとのチャンピオンズリーグ大一番を翌日に控え

レイス・ネルソンは、水曜日に行われるフェイエノールトのチャンピオンズリーグ、FCバルセロナ戦を欠場する。これはクラブ番記者デニス・ファン・エールセルが火曜日、Xで伝えたもの。フェイエノールトはまだこのニュースを正式には認めていない。

26歳のネルソンは先週、フリーでフェイエノールトに加入した。アーセナル退団後は無所属となっていたウイングで、デ・カイプで2027年夏までの契約を結んだ。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは金曜日、ネルソンの労働許可証がバルセロナ戦に間に合うことへの期待を口にしていた。だが数日後、それが実現しなかったことが明らかになった。

まだ発給されていない労働許可証の影響で、ネルソンは土曜日のNECとのアウェーゲームも欠場した。イングランド人ウイングを欠く中でも、フェイエノールトはナイメヘンで1-3の勝利を収めた。

ネルソンは以前、レンタルでもフェイエノールトでプレーしている。イングランド人は2021-22シーズンに32試合に出場し、その間に4ゴール7アシストを記録した。

一方、NEC戦を欠場したアニス・ハジ・ムサは通常どおりバルセロナに帯同しており、ファン・ブロンクホルストが先発起用する可能性は高い。スタメンは水曜日に発表される。

フェイエノールトは水曜日18時45分にバルセロナでキックオフを迎える。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ最初のホームゲームは10月14日で、コモがロッテルダムに乗り込む。