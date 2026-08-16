フェイエノールトに朗報、ジェイランド・ミッチェルが800万ユーロの移籍へ

移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ジェイランド・ミッチェルが希望していた移籍を実現させた。シュトゥルム・グラーツはコスタリカ人DFの売却で合意に達しており、同選手は約800万ユーロでRCストラスブールへ移籍する。

このセンターバックの移籍は、すでにしばらく前から近づいていた。ロマーノ氏は3日前、ストラスブールが具体的な動きを見せており、右利きの同選手に500万ユーロのオファーを提示したと伝えていた。グラーツはボーナス込みで800万ユーロの条件を受け入れた。

フェイエノールトは2024年、ミッチェル獲得のためLDアラフエレンセに約250万ユーロを支払った。フィジカルの強さを誇るマンマーカーは、最終的にロッテルダムのクラブで9試合に分散して出場し、プレー時間はわずか99分にとどまった。

フェイエノールトは2025年夏にミッチェルをグラーツへレンタル移籍させ、その1年後にグラーツは契約に盛り込まれていた買い取りオプションを行使し、約200万～300万ユーロをデ・カイプ側に支払った。フェイエノールトは、割合が非公表の再販条項も取り付けていた。

ミッチェルは主力に定着し、最終的にオーストリアの強豪で32試合に出場した。ただ、ミッチェル自身はリーグ・アンへのステップアップを強く望んでおり、今回それを実現させた。

ストラスブールは昨季のリーグ・アンを8位で終え、欧州カップ戦出場をあと一歩のところで逃した。オランダ代表のエマニュエル・エメガは今夏、クラブを離れてチェルシーへ移籍した。

ストラスブールのオーナーであるBlueCoは、姉妹クラブのチェルシーとは対照的に、ここまでは移籍市場で比較的静かな動きにとどまっている。ジオゴ・ソウザは1000万ユーロでヴィトーリアSCから加入し、ジョバンニ・レイナもすでに同クラブでプレーしている。かつての神童で、現在もまだ23歳の同選手は、300万ユーロでボルシアMGから加入した。