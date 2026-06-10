フェイエノールトに明確なメッセージが届いた。「彼が残留するのは100％確実だ」。

ロビン・ファン・ペルシの解任を受け、フェイエノールトはディック・シュロイダーに接触する必要はなさそうだ。NECのゼネラルマネージャー、ウィルコ・ファン・シャイクは水曜日、ESPNに「来シーズンもシュロイダーがナイメーヘンでチームを率いる」と強調した。

月曜にはジャーナリストのムニール・ブアリン氏も、シュロイダーがNECでの続投を希望し、突然の移籍に興味がないと伝えていた。これにより、新監督を探しているフェイエノールトは、彼を候補から外すことになりそうだ。

ファン・シャイクは「彼が100％残留することは断言できる」と語り、ファン・ペルシーのフェイエノールト移籍がNECに悪影響を及ぼす可能性を否定した。

ディック本人もそう言っている。我々は長期契約を結んでいる。 我々は目標とビジョンを持っている。テクニカルマネージャーのカルロス・アルベルスとディックはここ数週間、密に話し合っている。私も毎日ディックと会話している。彼は来季NECで結果を出すことだけに集中している」

ファン・シャイク氏は、2028年半ばまで契約が残るシュロイダーがビッグクラブのオファーを断っていることについて、「彼がNECで成功を収めたい証拠だ」と語った。

「今年は欧州カップ戦に出場でき、ディックにとって我々と結果を出す絶好の機会だ。クラブにも選手にも監督にも良いことだ」とチャンピオンズリーグ予選への参加に言及した。

本大会の賞金規模は巨額であり、その入り口となる試合に向けた準備は不可欠だ。予定されている親善試合の相手は主要リーグのクラブで、現在、トップ5リーグから2クラブとの対戦が計画されている。 3位になったことで、我々の魅力が増していると感じています。チャンピオンズリーグの予選に出場するからこそ、より大きなクラブが我々と対戦したいと考えているのです。」