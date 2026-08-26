サンダーランドがオリンピック・マルセイユからイゴール・パイションの獲得を目指していると、Sky Sportsが報じている。プレミアリーグの同クラブは、すでにこのブラジル人選手に対するオファーを提示した。

マルセイユは財政面で厳しい状況にあり、収支を整えるために今夏中に選手を売却する必要がある。パイションには市場価値があり、そのため放出される可能性がある。

サンダーランドはウイングの補強を望んでおり、フェイエノールトの元選手である同選手が最有力候補とみられている。レジス・ル・ブリ監督は彼を非常に高く評価している。

サンダーランドはすでにマルセイユにオファーを提示したが、それは即座に拒否された。その金額がいくらだったのかは分かっていない。Transfermarktによれば、同選手の市場価値は3500万ユーロだという。

マルセイユは2025年にフェイエノールトからパイションを獲得した。フランス南部の同都市での契約は2030年半ばまで残っている。イングランドへの移籍は、フェイエノールトにとって朗報となる可能性がある。パイションがマルセイユへ移籍した際、フェイエノールトは将来の移籍で生じる利益の30パーセントを受け取る転売条項を取り付けている。

26歳のアタッカーは、ここまでマルセイユで43試合に出場。そのうち12得点を挙げ、クラブの得点を8回アシストしている。

パイションの移籍が実現すれば、サンダーランドではロビン・ルーフス、ジェンソン・セールト、ブライアン・ブロビーという3人のオランダ人とチームメートになる。