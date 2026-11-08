SCヘーレンフェーン対フェイエノールトは、前半を終えて1-2。フェイエノールトがリードしている要因の一つは、物議を醸すPK判定だ。ヘーレンフェーンのDFヴァシリオス・ザガリティスは、体を支える腕にボールが当たったが、選手たちの激しい抗議にもかかわらず、ダニー・マッケリー主審とVARのクレイ・ルペルティは判定を変えなかった。ESPNの解説者アルノルト・ブルッヒンクは、理解できないと語る。

アニス・ハジ・ムーサが見事なシュートでフェイエノールトに先制点をもたらしてから5分弱。ジヴァイロ・リードのクロスがザガリティスの体を支える腕に当たると、マッケリー主審は唐突に笛を吹き、PKを宣告した。

ヘーレンフェーンの選手たちは、マッケリー主審が判定を覆すと思っていたようだ。しかし、同主審はルペルティと協議しても判定を変えず、ナチョ・フェリがPKを決めた。

「今のルールでは、体を支える腕を使って体の範囲を広げた場合、PKになることがある。でも、これはそうじゃないでしょう、お願いだから。これは本当におかしい。あれを見ると、私は……」

「この判定を下したのは副審だ。マッケリーはPKを与えていなかった。それなのにVARは何をしている？ VARはここで介入して、『君たち、その判定は完全に間違っている』と言うべきだ。頼むよ！」

「いやあ、本当に信じられない」とブルッヒンクは語る。審判団の物議を醸す判定を受けてスタンドが騒然となったことも、十分に理解できるという。「まったく理解できない！」