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サンティアゴ・ヒメネスのフェイエノールト復帰がメキシコの新聞各紙で取り沙汰されている。ストライカーはFCポルトでも本来の調子を取り戻せていない。

ヒメネスは2022年から2025年までフェイエノールトでプレー。メキシコ人FWはしばらく途中出場が続いた後、ロッテルダムのクラブで絶対的なスターへと成長した。

2025年1月に3000万ユーロでACミランへ移籍するまでに、フェイエノールトで105試合に出場し、65ゴールを挙げた。

しかし、25歳のストライカーはイタリアではまったく力を発揮できなかった。負傷の影響もあり、37試合でわずか7ゴールに終わった。

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その後、昨夏にポルトへ移籍し、フランチェスコ・ファリオーリの下でプレーすることになった。そこでも今のところ十分な出場時間を得られていない。メキシコ人ジャーナリストのダニエル・レイエスによれば、現在はサム、アンドレ・シウバに次ぐ3番手のストライカーだという。

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レイエスは「彼はもっとプレーしたがっているが、出場機会は自分で勝ち取らなければならない。先日は右ウイングとしてかなり良いプレーを見せたが、出場時間を増やすには適応する必要がある」と語った。

さらに「フェイエノールト時代が彼にとって最高の時期だった。クルス・アスルでも良かったが、ロッテルダムでは間違いなく絶好調だった」と続けた。

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レイエスは、ヒメネスがデ・カイプに戻る可能性も否定していない。「彼の家族は今もクラブと非常に温かい関係にある」

「彼も妻もロッテルダムでとても心地よく過ごしていた。現地の人々は彼を心から受け入れていた。彼がそこへ戻るというのは、それほど突飛な考えではない。本人も望んでいるだろう」と締めくくった。

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ヒメネスは火曜夜、FCポルトの一員として古巣と対戦する。チャンピオンズリーグの試合は21時に始まり、Ziggo Sportで視聴できる。