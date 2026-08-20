ウサマ・タルガリンが注目を集めている。イタリア人記者ジャンルカ・ディ・マルツィオが木曜日、フェイエノールトのこのMFに4クラブが関心を示していると伝えた。

ディ・マルツィオによれば、タルガリン獲得に向けて最も有力なのはハル・シティだ。プレミアリーグに昇格した同クラブは、すでにフェイエノールトに対して2度のオファーを提示している。

フランチェスコ・ファリオーリ率いるポルトも、タルガリンを巡る動向を大きな関心を持って追っている。さらに、アタランタとボローニャも獲得に動いていると、ディ・マルツィオは木曜日に強調した。

タルガリンは今後しばらくの間、あらゆる選択肢を精査する見通し。その後、自身の将来がフェイエノールトにあるのか、それとも欧州トップリーグでの挑戦を優先するのかを決断することになる。

なお、フェイエノールトはタルガリンを巡るESPNの報道をまったく支持していないようだ。同局は水曜日、同MFとクラブの関係が決裂に向かっていると報じていた。

この決裂の可能性は、期待外れに終わった契約交渉の結果だという。当初、フェイエノールトはタルガリンとの契約を見直す方針だったとされる。しかし、その後の交渉はタルガリンにとって失望に終わったと、ESPNは伝えている。

タルガリンは日曜日、ゴー・アヘッド・イーグルスと2-2で引き分けたフェイエノールト戦で90分間ベンチに座ったままだった。デ・カイプでの現行契約は2028年夏までとなっている。