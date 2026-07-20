フェイエノールトにダブルパンチ：MF2人がロッテルダムを去る

『Voetbal International』のマルティン・クラッベンダム氏によると、ファン・インボムはフェイエノールトからポルトへ正式に移籍し、月曜日にメディカルチェックを受ける。また、ゼルキのトゥウェンテ移籍も完了した。

移籍金は約500万ユーロで合意。ポルトのファリオリ監督は「優れたMF」と高く評価し、獲得を強く希望した。

ファン・ホアン自身も出場機会を求めて移籍を強く希望。 新加入のシャルル・ヴァンホッテやウサマ・タルガリン、ルチアーノ・ヴァレンテ、セム・ステイン、ジヴァイ・ゼキエル、ヤクブ・モデール、カルヴィン・ステングスらがおり、出場機会が限られると判断した。

ファンは2024年夏にレッドスターFCから700万ユーロでフェイエノールトへ加入し、通算54試合で4ゴール8アシストを記録した。

デ・クープとの契約は2028年までだったが、ポルトとは2029年まで（延長オプション1年）契約した。

ゼルキの移籍も噂されていたが、月曜日にトゥエンテが正式発表する予定だ。フェイエノールトは移籍を希望していたアルジェリア代表に対し、200万～250万ユーロの移籍金を受け取る見込みで、2023年に支払った700万ユーロを大幅に下回る。

「フェイエノールト加入時、何よりも成功を願っていました」とゼルーキはクラブ公式サイトで語った。 「デ・クープでのチャンピオンズリーグの夜やカップ戦優勝など、誇りと喜びを持って振り返れる瞬間もたくさんありました。しかし、すべてが私たち全員が望んでいたようにうまくいったわけではありません。だからこそ、FCトゥウェンテへの完全移籍は正しい一歩だと感じています。サポーターの皆さん、そしてフェイエノールトのすべての方々の健闘を祈っています。」