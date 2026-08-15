ハイドゥク・スプリトがネライショ・カサンウィルヨ獲得に向け、フェイエノールトに正式に接触したと、Feyenoord Transfermarktが報じている。クロアチアのクラブは24歳のDFに具体的な関心を示しており、すでにデ・カイプにオファーを提示している。

フェイエノールトはカサンウィルヨの退団に前向きで、完全移籍を目指している。

カサンウィルヨは最近、フォルトゥナ・シッタートへのレンタル期間を終えてフェイエノールトに復帰した。それ以前にも、ロッテルダムのクラブは同選手を期限付きで他クラブへ送り出していた。DFはラピード・ウィーン、レンジャーズFC、モルデFKでプレーしている。

フェイエノールトは2023年1月、カサンウィルヨをFCフローニンゲンから200万ユーロで獲得した。しかし、ロッテルダム加入後はデ・カイプでブレークを果たせていない。デ・カイプでの契約は2027年夏まで残っている。

アムステルダム生まれのカサンウィルヨは本職がセンターバックだが、右サイドバックと左サイドバックでも起用可能だ。右利きのDFで、身長は1.85メートル。オランダU-21代表として13試合に出場している。

Transfermarktは、カサンウィルヨの現在の市場価値を150万ユーロと見積もっている。