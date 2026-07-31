『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト「Kick-off」で、マイク・フェルウェイがルートシャレル・ヘールトライダに対するRBライプツィヒの要求額を明かした。今週初めにはPSVがドイツのクラブに正式に接触したことが明らかになっていたが、フェイエノールトも突如として可能性を探っている。

ライプツィヒは、2024年にフェイエノールトから獲得したロッテルダム出身の同選手に高額を求めている。PSVは守備陣の補強に資金を確保したい考えで、その結果、最終的にマイロン・ボアドゥには契約が提示されなかった。

「PSVはもちろん、すでに前線にアラサン・プレア、リカルド・ペピ、フース・ティルがいる」とフェルウェイは説明した。「エイントホーフェンでは、ヘールトライダが最終ラインの補強としてかなり明確に名前が挙がっている」とも認めている。

その後、この記者は同僚のイェルーン・カプテインスがこのDFを巡る状況について、より詳しく把握していると語った。「PSVはレンタルを望んでいる一方で、ライプツィヒは2000万ユーロを求めているため、加入はまだかなり先のように見える」

フェルウェイは、現時点で移籍が差し迫っているわけではないと強調した。「移籍期間の後半になれば実現する可能性はあるが、今日まとまるとは思わない」

ヘールトライダは昨季、サンダーランドにレンタル移籍していたが、同クラブは買い取りオプションを行使しないことを決めた。ライプツィヒでは構想に含まれていないようで、新たなクラブを探すことが認められている。

『Eindhovens Dagblad』は、PSVがこのオランダ代表DFとすでに個人合意に達している一方、ドイツのクラブとはまだ合意に至っていないと報じていた。さらに『FR12.nl』によると、現在はフェイエノールトもオファーの準備を進めているという。見通しとしては、個人合意の成立は乗り越えられない障害にはならないものの、ライプツィヒとの合意が最大の課題になるとみられている。