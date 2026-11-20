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アヤックスに朗報だ。ミチェル・サンチェス監督がユリアン・ブラントを試合メンバーに選出した。これにより、ブラントはADOデン・ハーグ戦に加え、来週のデ・クラシケルでも起用可能となる。

代表戦期間が終わったばかりのアヤックスでは、負傷者が相次いで復帰している。ミチェル監督はクラブの公式メディアで喜びを語った。

「最近まで負傷していた選手が何人か戻ってくる。ユリアン・ブラント、スティーブン・ベルフハイス、ティロ・ケーラー、アントン・ガーエイは回復し、次の試合に出場できる」

この4人はADOデン・ハーグ戦で再びプレーできる。同クラブでは、元アヤックス監督のモーリス・ステインが監督に復帰する。

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ミチェル監督は試合への準備について、「ステインが以前のクラブで採用したサッカーの哲学だけでなく、ADOが直近の試合でどのようにプレーしたかも分析した」と説明した。

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一方、シモン・アディングラ、カスパー・ドルベリ、ヴィクトル・ツィガンコフ、カイオ・エンリケは依然として負傷しており、当面は出場できない。

ミチェル監督は負傷者の状況に加え、「代表チームに参加していた選手たちも、良いコンディションでクラブに戻ってきた」と満足げに語った。

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ミチェル監督とアヤックスにとって、復帰のタイミングは好都合だ。デ・クラシケルが行われるのは今週末ではなく、来週末。アヤックスは11月29日（日）午後にデ・カイプへ乗り込む。

さらにアヤックスは木曜夜、欧州の大会での試合も控える。ヨハン・クライフ・アレナでFCトゥーンと対戦する。