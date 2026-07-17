フェイエノールトで、シャキール・ファン・ペルシーが高額年俸選手たちをベンチに追いやる

シャキール・ファン・ペルシーが金曜日13時30分からのスポルティング・シャルルロワとの親善試合でフェイエノールトの先発に名を連ねる。19歳のストライカーは右ウイングで起用され、カルヴィン・ステングスはベンチスタート。ステングスは今週、クラブから戦力外通告を受けた。

同じく高年俸のルカ・イヴァヌセックもベンチスタートとなり、数百万ユーロの移籍金で加入したガウソウ・ディアラもベンチ入りする。

ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、ベルギーの下位チームとの対戦でGKにリアム・ボッシンを選んだ。チャーク・エルンストは金曜日のヴァルケノールトでの練習に参加していない。ユース出身のGKマヌー・ベルガーとイスマイル・カが控えとして帯同している。

最終ラインはリード、セント・ジュスト、クライフェルト、マルモルが構成し、マルモルは左サイドバックに入る。

中盤はシャルル・ヴァンホッテ、ウサマ・タルガリン、ルチアーノ・ヴァレンテが3試合連続で先発。ギヴァイロ・ゼキエルとセム・ステインは後半から出場する見込みだ。

前線はファン・ペルシー、ナチョ・フェリ、ゴンサロ・ボルヘスが得点を目指す。試合は「フェイエノールト ONE」で独占配信される。

フェイエノールト先発：ボッシン；リード、サン・ジュスト、クラアイフェルト、マルモル；ヴァンホッテ、タルガリン、ヴァレンテ；ファン・ペルシー、フェリ、ボルヘス。

控え：ベルガー、カ、ロトンバ、デイル、アフメドホジッチ、カサンウィルジョ、ウェッセルス、ゼキエル、ファン・デン・エルシャウト、ステイン、ステングス、スリティ、テンステット、イヴァヌセック、ディアラ、ジンハゲル。