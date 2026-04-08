フェイエノールトで不振だった選手が調子を戻し、昇格争いにおいて再び重要な存在となっている

火曜日の夜、サウサンプトンは直接のライバルであるレックサムを5-1で下し、カイル・ラリンがゴールを決めてチームに貢献した。かつてフェイエノールトにレンタル移籍していたこの選手は、ロッテルダムを去った後、絶好調のサウサンプトンで徐々に調子を戻しつつある。

ラリンとフェイエノールトの組み合わせは、全体として大成功とは言えなかった。このカナダ人ストライカーは2025年夏にRCDマヨルカからレンタル移籍したが、半年後にはすでに、現在「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で2位につけるチームを去っていた。

カナダ代表として88試合に出場した彼は、ロビン・ファン・ペルシー率いるチームで計15試合に出場し、1ゴールを記録した。ヨーロッパリーグのパナシナイコス戦では、終盤に3-1とするゴールを決めた。

フェイエノールトのユニフォームを着て約400分プレーした後、ラリンとクラブの関係は終了した。チャンピオンシップのサウサンプトンが彼の次の移籍先となり、この決断は今のところ彼にとって間違いなく良い結果をもたらしている。

フェイエノールト時代より300分近く多くプレーした13試合で、ラリンは5ゴールを決め、1アシストを記録した。火曜日のレックサム戦では、3-1の決勝点を挙げた。

試合開始早々、このカナダ人選手はヘディングでクロスバーを叩くなど、ゴールを目前にしていた。しかし、試合開始から1時間が経過した頃、中盤での相手のミスを突いて長いドリブルを仕掛け、冷静にネットを揺らした。こうして、このストライカーはついにゴールを決めた。

「ボールが自分の方に来ると分かった瞬間、ただ走り出した。長く感じられるかもしれないが、実際はそうではない。頭にはただ一つ、ボールをネットに突き刺すことしかなく、それができた」と、彼は試合後に自身のゴールについて語った。

彼のチームはとにかく絶好調だ。今週初め、FAカップの準々決勝でアーセナルを破ったほか、11月に解任されたウィル・スティルの後任として就任したトンダ・エッカート率いるチームは、1月中旬から無敗を続けている。サウサンプトンは現在6位につけており、この順位でプレーオフ進出を確定させている。