フェイエノールトでティモン・ヴェレンロイターの後任となるのか？「まだ連絡がない」

ゴー・アヘッド・イーグルスの26歳GKヤリ・デ・ブッサーは、『Voetbal International』のインタビューで、クラブ・ブルッヘやフェイエノールトから連絡を受けていないと語った。

この1年、ベルギーやオランダの強豪との噂があったが、具体的な動きはない。

「興味があるという記事を読んだだけです。皆さんと同じくらいしか知りません。メディアで報道されただけで、それ以上の話や電話はしていません」と190cmの守護神は語った。

ティモン・ヴェレンロイターのライバル候補として注目されているという。「オランダには素晴らしいクラブが多く、フェイエノールトもその一つ。運営スタイルも知っているし、デ・クープは素晴らしいスタジアムだ」

それでも彼は「まずは電話を待とう」と焦らない。

デイルのフェイエノールト移籍には複雑な気持ちもある。「彼がいなくなったことで、大切な“友人チーム”が少しずつ崩れ始めた。マッツはチームをまとめる接着剤のような存在で、とても辛かった。彼を尊敬していたから」

ゴー・アヘッドとの契約は2027年半ばまで残り、Transfermarktによる市場価値は約300万ユーロとされる。