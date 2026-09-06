ジェライノ・スハーケンは土曜日、フェイエノールトでまさに夢のようなデビューを飾った。NEC戦（1-3）でゴールを決め、その時点で17歳79日だった右ウイングは、エールディビジの歴史で最年少のデビュー戦得点者となった。試合後、NOSから自身の「憧れのクラブ」について問われると、輝くような笑顔のアタッカーは一瞬も迷わなかった。「レアル・マドリー」

スハーケンは1時間過ぎに精彩を欠いたガウス・ディアラに代わって投入されると、その5分後、ルシアーノ・ヴァレンテがその間に1-2としていた中で、見事な形で得点を決めた。右利きの彼は内側に切れ込み、フェイントを入れた後、左足で正確にファー上隅へ蹴り込んだ。

「監督には『思い切り楽しんで、いつも通り自分のプレーをして、自分の役割を守れ』と言われました」と、スハーケンはデビュー直前にジョバンニ・ファン・ブロンクホルストから受けた指示についての最初の質問の後、話し始めた。

スハーケンは、自分が途中出場できるという知らせにはやや不意を突かれたという。「正直、こんなに早いタイミングだとは思っていませんでした。でも、監督は試合の最初から『とにかくreadyでいろ』と言っていました。だから、僕はずっとreadyでした」

「まだ少し落ち着いて受け止める時間が必要だと思います。まだ実感はあまりありません。すべてがすごく速く進んだので、少し整理する時間が必要です。まだ実感がないです」とスハーケンは語った。来週には、そのまだ始まったばかりのキャリアに新たな1ページを加えるかもしれない。

水曜日の夜、フェイエノールトは象徴的なSpotifyカンプ・ノウでバルセロナと対戦する。スハーケンは、自身がチャンピオンズリーグの登録メンバーに入っていることを分かっている。「自分が帯同するかどうかはまだ分かりません。それは監督次第です。どうなるか楽しみにしています」

「あそこで途中出場できたら素晴らしいですけど、まずはプレーできるだけでもうれしいです」と、地に足のついたスハーケンは語った。そして続く「憧れのクラブ」についての質問にも、一瞬で答えている。「レアル・マドリー」

水曜日にフェイエノールトが戦う相手が、よりによってレアル・マドリーの宿敵であるという事実に、インタビュアーは笑った。「じゃあ、バルセロナは違いますね！」

「そうです、そうです、そうです」とスハーケンは答えた。「レアル・マドリーの方がいいです」フェイエノールトとバルセロナは水曜日18時45分、今季最初のチャンピオンズリーグの試合に臨む。



