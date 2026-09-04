フェイエノールトのテクニカルディレクターを務めるデヴィ・リゴーについて、バレンタイン・ドリーセンとマイク・フェルウェイはほとんど信頼を置いていないようだ。De TelegraafのKick-offポッドキャストで、そうした見方が示された。両者によれば、最初の移籍期間は決して成功とは呼べないという。

「リゴーが複数のジャーナリストと行ったあのラウンドテーブル談話を見ていると、本当に不安になるよ」と、フェルウェイは切り出し、アヤックスの元TDと比較する。「これが新たなスベン・ミスリンタットにならないことを願うよ」

「彼はこう言っている。『ハジ・ムサには有効な契約があるのだから、どのクラブも彼と話してはいけない』とね。でも、それはあまりにナイーブだ。そんなことはどこでも起きている」と、フェルウェイは続ける。「それに、リードに対して3000万は提示されていないとも言っていたが、リゴーは2600万という『正式オファー』の陰に隠れているだけだ。だが、電話でのやり取りではローマが3000万に近づける意向をすでに直接示していた」

「ミスリンタットとの別の共通点もある。彼はドイツ2部から選手を連れてくるんだ。そして、もう一つ似ているのは、メディアを見ると誰もがリゴーを絶賛しているように感じることだ。まるで世界的な奇跡でもやって来たかのようにね。ミスリンタットの時もそうだった」

「本当にひどいラウンドテーブル談話だったよ！ デニス・テ・クローゼについての話し方もね……」と、ドリーセンが口を挟む。「彼は直接そう言ったわけではないが、テ・クローゼの時代についていろいろと匂わせていた。選手が多すぎる、給与総額が高すぎる、償却が多すぎる……。でも、自分が何に踏み込むのかは分かっていたはずだろう？」

「まあ、彼が自分で言うその『まったく違うやり方』で、デニス・テ・クローゼと同じ結果を出せるのか、私は非常に興味深く見ているよ」と、ドリーセンは憤る。「このチームでチャンピオンズリーグに臨むことはできる。だが、まったく勝負にならず最下位で終わるだろう。そうなった時、リード、ハジ・ムサ、ゼヒールの価値はどうなるんだ？」

その後、フェルウェイはリゴーとミスリンタットの4つ目の共通点を挙げた。「誰もが彼の口のうまい話に引っかかるんだ！ ティヤルク・エルンストは、ディー・マンシャフト級の素材だって？ 対角線のボールは全部失点になるよ！」