フェイエノールトのテクニカルディレクターを務めるデヴィ・リゴーは、ここまでその手腕を示せていない。『De Telegraaf』のKick-offポッドキャストで、ヴァレンタイン・ドリーセンがそう指摘した。アニス・ハジ・ムサを巡る現在の状況にも疑問符がついている。

このウインガーには、3750万ユーロというクラブ記録級の金額でイティハド・クラブへ移籍する可能性があるが、フェイエノールトが放出を認めるかは現時点で不透明だ。ハジ・ムサ本人はこの移籍に前向きとされており、サウジアラビアでは5年間で5000万ユーロを稼げるという。

「彼が今、トレーニング場でどんな様子なのかとても気になる」と、ドリーセンは切り出した。「というのも、昨日デヴィ・リゴーに『ハジ・ムサ本人はこれをどう考えているんだ？』と聞いたんだ。すると彼は『分からない。彼とはまったく話していないから』と言った」

「彼は『彼と話す必要なんてまったくない。彼は有効な契約を結んでいるのだから、そうしたクラブは公式には彼と接触してはいけないことになっている』と言っていた」と、ドリーセンはリゴーの言葉を引用した。ただ、ドリーセンはその判断をまったく理解できないという。

「もちろん、ばかげているよ！ 届いたオファーや、そこで彼がどれだけ稼げるのかについて、雇用している選手と話をしないなんて。この話がまとまれば、彼は年1000万ユーロを稼ぐことになるんだ」とドリーセンは語り、リゴーはハジ・ムサと話し合うべきだという考えを明確に示した。

なお、ESPN記者シンクレア・ビショップの最新情報によれば、ハジ・ムサ本人の意思はすでに固まっているようだ。「ハジ・ムサ陣営はこのステップを強く望んでおり、本人とフェイエノールトの間で以前に交わされた合意を持ち出している。サウジアラビアでは、彼に対して好条件の5年契約が用意されている」と金曜日に伝えられた。

アルジェリア代表のハジ・ムサは、フェイエノールトと2030年半ばまで契約を残している。そのため、ロッテルダムのクラブは今すぐ売却しなければならないという切迫感をあまり持っていない。サウジアラビアでは移籍期限が9月6日まで残っているが、オランダではすでに移籍期間が終了している。このため、ハジ・ムサを売却した場合、フリーで獲得できる選手という選択肢が現れない限り、代役を補強することはできない。