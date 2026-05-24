フェイエノールトでの将来を問われたギヴァイ・ゼキエルは、気まずい沈黙に包まれた。

ギヴァイ・ゼキエルは、来シーズンもフェイエノールトでプレーできるか確信がない。アヤックス対FCユトレヒトのプレーオフ決勝後、ESPNのインタビューで語った。

「足が重く、疲れて休みたい」とゼキエルは語った。「PK戦は誰が外すか分からない。今回はセブ（ハラー）が外したが、誰も予想していなかった」

それでも誰のせいにもしない。「全員が戦った姿には誇りを感じている。今日はアヤックスの方が優れていた。彼らはボールをうまく回し、キープしていた。私たちは奪ってもすぐに失った。難しい試合だった」

今季は50試合で10得点10アシストを記録したゼキエルは「このような機会を与えてくれた神様に感謝している。驚きもあるが、得点やアシストは自分の能力だと分かっていた。それでもスタッフには非常に助けられた。 ポジション取りをたくさん練習しました」と説明した。

ESPN記者のヴィンセント・シルドカンプが「フェイエノールトに戻り、夏に目標を立てるということですね？」と続けると、ゼキエルは「まあ、そんなところですね」と意味深に答えた。さらに質問が続いたが、沈黙が流れた。

「様子を見よう」とゼキエルが沈黙を破った。「トゥエンテ？いや、違う。もう十分話した。まずはフェイエノールトでプレーし、そこから考える。あとはエージェントに任せる」。

ゼキエルは今シーズン、ユトレヒトでの活躍が評価され、夏に自信を持ってフェイエノールトに復帰する。同クラブとは2028年半ばまで契約が残っている。以前、ロビン・ファン・ペルシー監督との関係が報じられたが、現在は和解したとされる。