フェイエノールトでの不振は過去のものとなり、ワールドカップ出場へ着実に前進している。

カナダのスポーツチャンネルTSNは、カイル・ラリンが来年のワールドカップに出場すると予測している。30歳のストライカーは、フェイエノールトへのレンタル移籍では不調だったが、サウサンプトンでは活躍している。

代表88キャップを誇るストライカーのイングランドでの活躍に、カナダメディアは深い感銘を受けている。 「ラリンにとって、なんという転機だろう。出場機会の不足とフェイエノールトへの不遇なレンタル移籍が、W杯のレギュラーの座を脅かした。代表26人の枠さえ危ぶまれたほどだ。」

しかし1月にサウサンプトンへ移籍して出場機会が増え、彼は生まれ変わった。自信を取り戻し、再び得点を重ねている」と絶賛されている。

先週のレックサム戦61分のゴールを見れば、2022年予選で彼がカナダの主力だった理由がわかる。

アナリストのスティーブン・コールドウェルは「ラリンはユヴェントスのジョナサン・デイヴィッドと2トップで先発すべき」と主張する。

英メディアの一部はすでにW杯後を見据え、サウサンプトンがマジョルカからラリンを完全移籍で獲得すると報じている。

ラリンはサウサンプトンで公式戦15試合に出場し、6ゴール1アシストを記録している。