「フェイエノールトだけでなく、アヤックスもジルベルト・モラに関心を寄せている」

フェイエノールトに続き、アヤックスもトップクラスの若手選手ジルベルト・モラ（17）との関連が報じられている。クラブ・ティフアナに所属するこの若きミッドフィルダーは、すでにメキシコ代表として5試合に出場しており、関心を集めている点については申し分ない状況だ。

金曜日にメキシコのサッカーメディアは、フェイエノールトがモラを含む複数のメキシコ代表選手を視察していたと報じた。

『マルカ』のメキシコ版によると、モラはアヤックスの注目リストにも入っているという。母国では、この攻撃的ミッドフィルダーはペドリと比較されている。

アヤックスやフェイエノールトにとって、モラを獲得するのは容易ではないだろう。Transfermarktによると、彼の市場価値はすでに1000万ユーロに達している。ただし、契約期間については不透明な点が多い。

モラのティフアナとの契約は、2026年12月に満了する可能性がある。ナポリ、ACミラン、スポルティング・ポルトガル、FCポルトも彼の状況を注視している。

以前、モラはスペインの強豪FCバルセロナやレアル・マドリードとの関連が報じられていた。こうした規模のクラブが本格的に動き出せば、アヤックスやフェイエノールトにとってはほぼ不可能な任務となるだろう。

モラは年齢にもかかわらず、ティフアナで既に公式戦49試合に出場している。その中で9ゴール、2アシストを記録している。