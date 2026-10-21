フェイエノールトがUEFAユースリーグで圧巻の戦い、レアル・ベティスを圧倒

フェイエノールトU-19がUEFAユースリーグで勝ち点9に到達した。FCバルセロナ、コモに続き、水曜日には敵地でレアル・ベティスを4-1で下した。フェイエノールトのトップチームは水曜夜、チャンピオンズリーグのグループステージに臨む。

フェイエノールトにとっては思わぬ立ち上がりとなった。開始から30分近くが経ったところで、カルロス・デ・ロア・ガルシアに先制点を許す。それでも立て直し、イブラヒム・ファイクのゴールで同点に追いついた。さらに小競り合いの末、イバン・コラレホが退場となり、ベティスは苦境に陥った。

フェイエノールトはリードして前半を終える。アディショナルタイムにファイクがペナルティーエリア内へ入り込み、落ち着いて決めた。ロッテルダムから乗り込んだフェイエノールトに、3連勝が見えてきた。

フェイエノールトの若手チームは後半も勢いを保った。途中出場のフィン・バクスがこぼれ球をベティスのゴールへ強烈に蹴り込む。さらにケルビン・ネイエンハウスがマークについた相手をかわして得点し、スコアを1-4とした。

終盤にはフェイエノールトにも痛手があった。アルマン・ナハニーが2枚目のイエローカードを受け、試合終了を待たずにピッチを去った。しかし、10人のレアル・ベティスは最終的にその状況を生かせなかった。

フェイエノールトは敵地での試合を落ち着いて締めくくり、3試合で勝ち点9を獲得。ユースリーグのグループステージで、スラヴィア・プラハと並んで首位に立っている。

フェイエノールトU-19の先発メンバー：デ・モル、シウバ・ディアス、スヘンス、プランティンガ、スローリー、エル・ハルムズ、ナハニー、ファイク、シャーケン、ネイエンハウス、ジンハーゲル。