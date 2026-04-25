フェイエノールトがFCフローニンゲンに圧勝し、クラブ史上初の記録を樹立した

フェイエノールトは土曜のホームゲームでFCフローニンゲンに圧勝し、チャンピオンズリーグの直接出場権へ大きく前進した。 デ・クープで行われた試合は、ロビン・ファン・ペルシー率いるチームが3-1で勝利し、上田綾瀬が2得点を挙げて活躍。フェイエノールト史上最年少デビューを果たしたイライ・グルートファームにとっても記念すべき一日となった。

ファン・ペルシー監督は長期離脱から復帰したトラウナーを今季初先発させ、左SBにはボス、中盤にはクライフェルトを起用。リードも途中出場した。

フェイエノールトは序盤から圧力をかけ、開始1分でルチアーノ・ヴァレンテが好機を創出。直後、ヨルダン・ボスのシュートがネットを揺らしたがオフサイドで取り消された。

11分、ヴァレンテのパスを受けたボスがペナルティエリア外から右足で先制点。フェイエノールトはその後もペースを握り、フローニンゲンにほとんどチャンスを与えなかった。

前半半ば、ヴェレンロイターのロングパスでボスがファールを受け、上田がPKを沈めて2-0。上田は得点王争いをさらにリードした。

後半もフェイエノールトが試合を支配。上田に絶好機が訪れるも決められない。フローニンゲンは攻勢に出たが決定機は作れず、ロッテルダムのリードは脅かされなかった。

66分には上田がペナルティエリアでボールを受け、冷静にファーサイドへ流し込み3-0。この日2点目、リーグ25得点目とした。

終盤に選手交代が続くと、84分にはグルートファームが16歳41日で出場し、フェイエノールト史上最年少デビューを飾った。

終盤、フェイエノールトに小さな汚点。フローニンゲンが3-1とした。ヤンセがターガリンからボールを奪い、ターガリンはファウルを主張した。 主審ダニー・マッケリーはプレーを継続させ、ヤンセからトム・ファン・ベルゲンへパス、ファン・ベルゲンが押し込んだ。VARロブ・ディペリンクは介入せず、得点は認められた。フェイエノールトの勝利は揺るがなかった。







