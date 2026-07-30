フェイエノールトは、FCトゥウェンテがジェライノ・スハーケンに提示した最初のオファーをきっぱりと拒否したと、ESPNが報じている。トゥッカーズは17歳のアタッカーに対して100万ユーロを提示したとみられるが、ロッテルダムのクラブは今夏、この才能を手放すつもりはない。テクニカルディレクターのエリック・テン・ハフは、すでに条件を引き上げたオファーを準備しているという。

木曜朝には、デ・テレフラーフが、FCトゥウェンテがフェイエノールトに100万ユーロのオファーを提示したと報じていた。エンスヘデのクラブはスハーケンをデ・カイプから引き抜くことを望んでおり、エールディビジでの出場機会も見据えた将来への補強と考えている。

ESPNによると、フェイエノールトのディレクター、デヴィ・リゴーはこの提案を即座に拒否したという。ロッテルダムのクラブ内部では、元オランダ代表で元フェイエノールトのルベン・スハーケンの息子は大きな可能性を持つ選手と見なされており、そのため現時点での退団は議論の対象になっていない。

スハーケンは昨年、SCヘーレンフェーンから契約満了によりフェイエノールトへ移籍した。現在のプレシーズンでは、アタッカーはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下でまだ出場していないが、それでもクラブが彼に大きな信頼を寄せることを妨げてはいない。

FCトゥウェンテは、拒否されたにもかかわらず、まだ諦めていないようだ。ESPNによると、クラブは近いうちに2度目のオファーを持って戻り、フェイエノールトをなおも揺さぶることが期待されている。

トゥッカーズの意向は、スハーケンをジョン・ファン・デン・ブロム監督のトップチームに即座に合流させることにある。そこで彼は前線の競争を激化させ、攻撃面の追加オプションを提供することが期待されている。

更新 16:00 - アルヘメーン・ダフブラット：フェイエノールトとFCトゥウェンテはまだスハーケンについて話し合っていない

注目すべきことに、アルヘメーン・ダフブラットは正式オファーに関する報道を否定している。同紙によれば、FCトゥウェンテはスハーケンに関心を示しているものの、現時点で具体的なアプローチは行われていないという。ADによると、フェイエノールトとFCトゥウェンテは17歳のウインガーについて、まだ互いに話し合いすら行っていない。