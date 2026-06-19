フェイエノールトが550万ユーロを支払い、今夏の第1弾補強が正式に決定した。

フェイエノールトは金曜日、公式チャンネルを通じてチャールズ・ヴァンホッテの獲得を発表した。27歳のMFはOGCニースから約550万ユーロで移籍し、2030年までの契約を結んだ。移籍金はボーナスで最大600万ユーロに達する可能性がある。

「新たな挑戦が楽しみでなりません。フェイエノールトはプレーする価値のある素晴らしいクラブです。国内タイトルやチャンピオンズリーグ出場など、スポーツ面でも魅力的です。とても楽しみにしています」と新クラブのウェブサイトで語った。

「人間としてもフェイエノールトは自分に合っていると感じています。粘り強さとチームスピリットが重視されるクラブの姿勢は、私の性格にぴったりです。新シーズンの準備を始め、サポーターの皆さんと成功を共有できる日が待ちきれません。」

移籍の噂は以前からあり、1週間前にはベルギーの『ヘット・ラステ・ニウス』が両クラブが細部を除いて合意と伝えていた。

ニースでは1シーズンプレーし、昨季降格を回避した。

フェイエノールトではキャリア初となるチャンピオンズリーグ挑戦が待っており、デ・クープではベルギー代表経験1回の彼がゲームメイクの要となる見込みだ。

セルクル・ブルッヘのユース出身で、AFCトゥビゼへのレンタルを経てトップチームで3年間活躍。2023年に約130万ユーロでユニオンへ移籍した。

フェイエノールトはヤクブ・モデールとファン・インボムの退団に前向きで、ヴァンホッテの加入は自然な流れだ。特にファン・インボムはW杯チェコ戦で得点とアシストを記録しており、移籍金の高額化が予想される。

コルトレ出身のヴァンホッテは、ニースと2029年までの契約を結んでいたが、レギュラーは保証されていなかった。右利きの彼は44試合で3099分出場し、唯一の得点はヨーロッパリーグのゴー・アヘッド・イーグルス戦で挙げた。