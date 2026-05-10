フェイエノールトが2位を確保し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した

フェイエノールトは、フレンド・ロテリー・エールディヴィジで2位を確保し、チャンピオンズリーグ出場権を正式に獲得した。3位のNECがFCフローニンゲン戦で敗れたため、AZとの1-1の引き分けで十分だった。

開始15秒でトロイ・パロットが得点を挙げたがオフサイド。直後、ゲルノット・トラウナーのパスから再びパロットがネットを揺らし0-1。ホームチームは緊張からか硬い入りとなり、ファンも不満を漏らした。

トラウナーは序盤、コーナーキックで軽く押されたとしてPKを要求した。 フェイエノールトは徐々に勢いを取り戻したが、上田綾瀬の至近距離シュートはGKオウス＝オドゥロに阻まれた。AZもカウンターを狙い、クープマイナーズがボスと競り合った場面ではPKを要求したが、判定は得られなかった。

その後も試合は激しさを増し、渡辺剛のヘディングはバー上に弾き出され、上田のカウンターシュートも枠を外れた。 ハジ・ムッサが1対1を仕掛けたがGKに阻まれ、その弾丸はGKの顔面に直撃した。前半終了間際には、クープマイナーズのタックルに抗議したAZのレロイ・エヒテルド監督がイエローカードを受けた。

ファン・ペルシーはハーフタイムにトビアス・ファン・デン・エルシャウト、ギヴァイロ・リード、ギース・スマルを投入した。 後半開始直後、マイナンスがフェイエノールトゴール前に飛び出したがシュートは枠を外れた。その直後、エルシャウトのスルーパスを受けたムッサが1-1の同点弾をマーク。フェイエノールトは勢いを取り戻し、勝ち越しを狙った。

終盤の勝ち越し弾は生まれなかったが、選手たちは気にしていない様子だった。苦戦や低迷期もあった今シーズン、ファン・ペルシ監督率いるチームはついに2位を確定させた。