フェイエノールトが突如移籍交渉を中断。「事情が複雑だ」

アイメン・スリティのエクセルシオール合流が目前に迫ったが、状況は一転した。テクニカルディレクターのマーク・ルイルは『De Excelsior Podcast』で、フェイエノールトが現在、スリティの一時移籍に協力する意向がないと語った。

スタディオンクラブでの経歴を持つルイールは、この若手の動向を注視している。しかし、エクセルシオールは当面、この左利き選手の期限付き移籍を実現できないようだ。

ルイルは「アイメンはよく知っている選手で、我々は注目している。フェイエノールトから『難しい』と伝えられたが、それは彼らの権利だ」と語る。

ルイール氏は、フェイエノールトが協力を拒む理由については「分からない」と述べ、新監督ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストのスポーツ面での計画が影響している可能性を推測している。

「スポーツ面が理由かもしれないし、別の事情もあるかもしれない。正確には分からない。スリティは現在、フェイエノールトの登録選手だ。我々にとっては、現時点では検討事項ではない」とハーグ出身のルイール氏は語った。

ただ、エクセルシオールは以前、フェイエノールトからヤン・プラグを獲得しており、ルイールは「プラグはボール扱いに優れたセンターバックで、まさに求めていた選手」と喜んでいる。

「ヤンはセンターバックとしては珍しい才能を持つ選手だ。特にボールを持ったときの能力が高く、まさに我々が求めていたタイプだ」とテクニカルディレクターは語った。