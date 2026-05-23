フェイエノールトは公式発表で、ロバート・エーンホーン氏が新総支配人に就任すると発表した。

2014年から2024年までAZを率いた58歳の同氏は、7月1日付でデ・クープの職務に正式に着任する。

デニス・テ・クロースの退任発表後、ロッテルダム出身の彼への期待は高まる一方だった。

クラブ公式ウェブサイトで彼はこう語った。「ロッテルダムで生まれ育った私がフェイエノールトで働くことは、誰にとっても驚くことではないでしょう。」

「少し前に後任として打診を受け、私の役割やクラブのビジョンについてじっくり話し合いました。実り多い議論を通じて、今フェイエノールトを選ぶのが正しいと感じました」とエーンホーンは語った。

新たな挑戦を楽しみにしている。 「何よりも、ここ数年好調だったクラブが、次の段階へ進む時期だと感じている。最も重要なのは、皆で正しい進路を定め、その道を歩むことだ。フェイエノールトの歴史的アイデンティティを守りつつ、現代のトップスポーツ組織として必要な条件を整えることが、私たちの課題だ。」

フェイエノールト監査役会会長トゥーン・ファン・ボデゴム氏も「ロバートの名前が候補の上位にあったのは当然だ」と語った。 彼の経験と経歴がそれを後押ししました。しかし最も重要なのは、その人のビジョンがクラブと一致し、改善点に方向性を示し、クラブを前進させられるという確信です。今回はそれが完全に当てはまりました」