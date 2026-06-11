フェイエノールトが獲得を狙う選手が、W杯開幕戦でペレの記録にあと一歩及ばなかった。

ギルベルト・モラは、ワールドカップ開幕戦のメキシコ対南アフリカ（2-0）で歴史を作った。後半に途中出場し、ワールドカップ史上最年少のメキシコ代表となった。

17歳7ヶ月28日の彼は、母国ではクラブ・ティフアナに所属し、先日2029年半ばまでの契約延長に合意した。

ただし、契約満了まで残留する可能性は極めて低い。欧州移籍の噂が絶えず、同日早朝には伊紙『トゥットスポルト』がフェイエノールトの関心を報じた。

ただし、彼を欲しがるのはロッテルダムのクラブだけではない。「メキシコのペドリ」と呼ばれる逸材には他にも多くの求婚者がいる。

フェイエノールトだけでなく、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、スポルティング・リスボン、ナポリも関心を示しており、Transfermarktの推定市場価値は1000万ユーロ。

66分に出場し、ワールドカップ史上最年少のメキシコ人選手となった。この記録は1930年に18歳88日で出場したマヌエル・ロサス以来のものだ。

W杯最年少出場記録はモラより早く5人が達成している。最年少デビューは1982年に17歳1か月10日で出場した北アイルランドのノーマン・ホワイトサイドが保持している。

2位以下はサミュエル・エトー（カメルーン）、フェミ・オパブンミ（ナイジェリア）、サロモン・オレムベ（カメルーン）、ペレ（ブラジル）の順。ペレは1958年のデビュー時、モラより5日若かった。 ペレは当時、ブラジルを即座に世界王座へと導き、これは南米勢がこれまでに獲得した5つのワールドカップ優勝のうちの最初のものとなった。







