フェイエノールトが獲得に成功：ヤン・ボスキャンプ監督が推す選手が2029年半ばまで契約を延長

ケルビン・ネイエンハウスはフェイエノールトで成功する夢を諦めていない。18歳のストライカーは契約満了が迫っていたが、2029年半ばまで延長し、残留することになった。

10年以上在籍したクラブを離れるかと思われたが、彼はNECナイメーヘンなど他のエールディヴィジクラブとの交渉報道を振り切り、残留を決めた。

それでも彼はフェイエノールトへの忠誠を選び、「この素晴らしいクラブで契約を延長でき、とても幸せです」と語った。

「10年以上このクラブでプレーし、今は本当にフェイエノールトの一員だと感じます。この先もここで成長したい」と若きGKは語った。

ボスカンプ

クラブのレジェンド、ヤン・ボスカンプも喜んでいる。彼はポッドキャスト『Boskamp & Klein Gijp』で「私はケビン・ネイエンハウスの大ファンだ」と語っていた。

昨年、AZのメックス・メールディンクに関心が高まった際には「周囲を見回せば、面白い若手が何人もいる。たとえば17歳のケルビン・ネイエンハウスだ」と語っていた。

「彼は上手くて簡単にゴールを決める。それなのに『AZの控え選手を』と文句を言うのか」と語った。現在、ネイエンハウスは1歳年を取り、フェイエノールトとの契約も延長した。