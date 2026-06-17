デヴィ・リゴーは来季のフェイエノールト陣容構築に奔走している。ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、同テクニカルディレクターは特に中盤の補強に注力しているという。

フェイエノールトは、パルチザン・ベオグラードの19歳MFオグニェン・ウグレシッチ獲得へオファーを検討。セルビア代表として1試合出場経験があり、現契約は残り4年。Transfermarktによると移籍金は少なくとも1,000万ユーロと報じられる。

ウグレシッチ本人も関心を把握しており、フェイエノールトが次のステップとなるかは不透明だ。

ただし、彼がフェイエノールトを選ぶかは未定だ。ニューカッスル、トリノ、フランクフルトも獲得に興味を示している。

また、リゴーはシャルル・ヴァンホッテの獲得も進めている。ベルギーの『ヘット・ラステ・ニウス』紙によると、フェイエノールトとOGCニースは移籍について大筋で合意し、フェイエノールトは600万ユーロを支払う見込みだ。

27歳のヴァンホッテは昨年夏、ユニオン・サン＝ジリスから約600万ユーロでニースに移籍し1シーズンプレー。辛うじて降格を免れたが、新たな挑戦を求めている。

ブアラン氏によると、フェイエノールトはファン・インボムとヤクブ・モデルの退団に備えて動いているという。これは『アルゲメン・ダグブラッド』も報じた。ファン・インボムはW杯で韓国代表として得点を挙げ市場価値が上昇、モデルには魅力的なオファーがあれば移籍を認める方針だ。