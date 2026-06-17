フェイエノールトが海外で、少なくとも1000万の価値がある大物選手を見出した

デヴィ・リゴーは来季のフェイエノールト陣容構築に奔走している。ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、同テクニカルディレクターは特にロッテルダムのミッドフィールド補強に注力しているという。

フェイエノールトはパルチザン・ベオグラードの19歳MFオグニェン・ウグレシッチ獲得へオファーを検討。セルビア代表で1試合出場経験があり、残り契約は4年。移籍金は Transfermarkt 推定で1,000万ユーロ以上。

ウグレシッチ本人はすでにオファーを把握しており、フェイエノールトをキャリアの次のステップと見るかは不明だ。

ただし、彼がフェイエノールトを選ぶかは未定だ。ニューカッスル、トリノ、フランクフルトも獲得に興味を示している。

さらにリゴーは、シャルル・ヴァンホッテ（27）の獲得も進めている。ベルギーの『ヘット・ラステ・ニウス』によると、フェイエノールトとOGCニースは移籍金約600万ユーロで基本合意しており、細部を調整中だという。

27歳のヴァンホッテは昨年夏、ユニオン・サン＝ジリスから約600万ユーロでニースに移籍し1シーズンプレー。辛うじて降格を免れたことで、新たな挑戦を求めている。

ブアラン氏によると、フェイエノールトはファン・インボムとヤクブ・モデルの退団を見越し、補強に動いている。インボムはW杯で韓国代表として得点を挙げ市場価値が上昇、モデルは好オファーがあれば移籍可能だ。