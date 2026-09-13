フェイエノールトは日曜午後、PECズヴォレを相手に圧巻のスコアで大勝した。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームはMAC3PARKスタディオンで終始主導権を握り、7-0で快勝。チャンピオンズリーグでFCバルセロナに1-5で敗れた痛恨の一戦から、見事な立ち直りを示した。PECズヴォレにとってはクラブ史上最大の敗戦となった。

ロッテルダム勢は、帯同したサポーターなしで試合に入った。クラブがカンブール戦での花火騒動を受け、自ら2試合にわたってアウェー席を空席にすると決めていたためだ。フェイエノールトの元監督で、PECの元選手でもあるアルネ・スロットが見守る中、フェイエノールトは好スタートを切った。ヒバイロ・レアドが6分以内に2度ポストを直撃し、ルシアーノ・ヴァレンテもわずかに枠を外した。

10分には、ミカ・マルモルのクロスからナチョ・フェリが先制点を決めたかに思われたが、VARがこのスペイン人DFのハンドを確認した。だが8分後、フェイエノールトはついに先制する。フェリのシュートがシモン・フラーフスに当たって決まり、この得点はPECのDFのオウンゴールとして記録された。

それでもフェリは、自身の公式戦初ゴールを長く待つ必要はなかった。23分、アニス・ハジ・ムサがレアドを走らせると、右サイドバックが低いクロスを送り、フェリが冷静に0-2を流し込んだ。フェイエノールトはその後もPECを完全に封じ込み、30分を少し過ぎた時点でボール保持率はおよそ4分の3に達していた。

40分、この試合は事実上決着した。レアドとハジ・ムサが再び右サイドで見事な連係を見せ、最後はヒファイ・ゼヒールがニアを射抜いて0-3。これで今季5点目となった。その後、ホームスタンドからは大音量の「恥を知れ」が響き渡り、この叫びは後半に入ってからもたびたび繰り返された。

PECのファン・デル・フェフト監督はハーフタイムに3枚替えを敢行したが、後半開始4分で再び失点。ニック・フィールヘフェルの介入の後、ボールはフェリのもとへこぼれ、フェリが強烈に0-4を突き刺した。フェイエノールトのGKティモン・エルンストが初めて本格的なセーブを強いられたのは、58分になってからだった。

その後もフェイエノールトの勢いは止まらない。63分、ハジ・ムサが自ら攻撃を組み立て、ヴァレンテからリターンを受けると、右上隅へ鮮やかに0-5を突き刺した。さらにその6分後には、途中出場のジバイノ・ジンハーヘルがレアドのアシストから0-6を決め、プロ初ゴールを祝った。

それでもフェイエノールトは手を緩めなかった。77分、ハジ・ムサが右から中へ切れ込み、非常に長いドリブルを仕掛けると、約15メートルの位置から0-7を叩き込み、この日の自身2点目を記録した。終盤には、途中出場のセム・ステインにフェイエノールトの0-8となる絶好機が訪れたが、フラーフスがゴールライン上でかき出した。

この圧勝により、フェイエノールトはひとまずフリーエンロテライ・エールディビジで2位に浮上。一方のPECは16位に後退した。