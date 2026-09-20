フェイエノールトは日曜午後、FCユトレヒトを圧倒した。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは、デ・カイプで前半を終えた時点で3-0とリードし、後半も突き放して5-0の快勝を収めた。得点者はアニス・ハジ・ムサ（2得点）、ナチョ・フェリ、ルチアーノ・バレンテ、ガウスー・ディアラだった。

ファン・ブロンクホルストはPECズウォレに7-0で勝利した後も先発メンバーを変更する理由を見いださず、まったく同じ顔触れをピッチに送り出した。さらに、シャキール・ファン・ペルシーとゴンサロ・ボルジェスが身体的な不調により完全にメンバー外となったことも目を引き、フェイエノールトは前線の控えにほとんど選択肢がなかった。FCユトレヒトはエクセルシオールに2-1で勝利した試合と同じ11人で試合に入った。

フェイエノールトは開始の笛から、ユトレヒトにとって厳しい午後になることをはっきりと示した。ハジ・ムサは6分、自陣で個人技から仕掛けると、そのまま妨害を受けることなくペナルティーエリア方向へドリブルで進み、最後は至近距離からバシリオス・バルカスを破って1-0とした。

その3分もたたないうちに、ロッテルダム勢の2点目もネットを揺らした。フェリはその少し前に決定機を逃していたが、その後ペナルティーエリア内でボールを見事に収めると、強烈なシュートを突き刺して2-0。フェイエノールトはその後も高いテンポを維持した。

ユトレヒトはホームチームをほとんど攻略できず、33分に再び罰を受けた。左サイドバックのアルトゥール・ザグレは大きな苦戦を強いられ、ハジ・ムサにまたしても比較的簡単に内側へドリブルで入るのを許すと、相手はニアへ決めてこの日2点目を挙げた。ユトレヒトは前半、ロッテルダムのペナルティーエリア内で一度もボールに触れることができなかった。

さらにアウェーチームには前半のうちに痛手もあった。アルテム・ステパノフが足を踏み外してしまい、感情をあらわにしながらピッチを後にしたのだ。そのため、ウクライナ代表に初招集されていたユトレヒトのストライカーは、代表ウィークを欠場する可能性が高い。フェイエノールトはバレンテらを通じてさらに点差を広げるチャンスもつくったが、最終的には3-0のリードでロッカールームへ引き揚げた。

後半に入っても試合の様相はほとんど変わらなかった。52分、ニクラス・ベステルルンドが自陣ペナルティーエリア内でハンドを犯すと、バレンテが与えられたPKをきっちりとバルカスの背後へ沈め、この日フェイエノールトの4点目を記録した。

64分、締めくくりの一撃を決めたのは途中出場のディアラだった。ゼヒールが切り替えの場面でアタッカーを走らせると、ディアラは冷静にボールをファーへ流し込み、5-0とした。こうしてフェイエノールトは、PECズウォレ戦の7発に続いて再び大勝を祝うことになった。

この圧勝により、フェイエノールトはひとまずフリーエンロテレイ・エールディヴィジの首位に立った。ただし、PSVとAZが日曜中にロッテルダム勢を上回る可能性は残されている。一方、FCユトレヒトの状況はかなり厳しい。ドムスタットのクラブは期待外れの15位に沈んでおり、代表ウィーク突入を前にアンソニー・コレイア監督へのプレッシャーはすでに大きく高まっている。