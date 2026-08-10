フェイエノールトには完全に落ち着きが戻った――Ziggo SportのRondoで、出演者たちはそう結論づけた。新たな監督、ゼネラルディレクター、テクニカルディレクターを迎えたことで、ロッテルダム南部の状況は一気に明るさを増している。

先週日曜日、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームは、スパルタ・ロッテルダムとのシーズン開幕戦を苦しみながらも0-1で制した。ただ、時間帯によっては内容は非常に良かった。特にルチアーノ・ヴァレンテとハイファイ・ゼヒールの出来が印象的だったと、テオ・ヤンセンとヴィム・キーフトは見ている。

ただ、賛辞の多くはファン・ブロンクホルストに向けられている。ヤンセンは「彼がそこに座っているのを見ると、本当にうれしくなる。あれだけ落ち着きがあって、あれだけ品格がある。そう、彼はフェイエノールトに完璧に合っている。どうかあと10年はあそこにいてほしい。これはしっくりきている」と語った。

さらにヨウリ・ムルダーは、ここまでのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴーの仕事ぶりにも感銘を受けている。的確な補強によって、チームはひとまず非常によく構成されているように見え、放出移籍も慎重に進められているようだ。

ムルダーは「ザウアーを1500万で売ったというのは……見事だよ！」と話した。「新しいテクニカルディレクター（デヴィ・リゴー、編集部注）の手腕だね。シュトゥットガルトに関しては……いや、ほとんどこう思ってしまうよ。シュトゥットガルトは何をしているんだってね」

自身もシャルケ04でテクニカルディレクターを務めるムルダーは、その疑問をこう説明する。「いや、分からないんだ。ザウアーはいい選手だと思う。でも、フィジカル面ではまだブンデスリーガに対応できる準備が整っていないように思える」

「ただ、シュトゥットガルトは常に非常にいい補強をしてきた。例えばエル・ハンヌスのようにね」と彼は付け加えた。「彼についても、フィジカル面であれほどの可能性があるとはまったく思っていなかった。でも実際には本当にうまくやった。ザウアーがやれるかどうか、とても気になっているよ」