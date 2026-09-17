フェイエノールトが大きな成果を挙げ、圧巻の大活躍を見せる主力の契約を延長した

フェイエノールトは、ヒヴァイ・ゼヒールとの契約を延長したと、ロッテルダムのクラブが木曜午後に公式チャンネルを通じて発表した。新契約は2029年半ばまでとなっている。

ゼヒールはこの夏、デ・カイプを離れる可能性が長く取り沙汰されていた。最終的に契約延長を決断したこのMFには、複数のオファーが届いていた。

特にLOSCリールはゼヒールの獲得に強い関心を示していた。フランスのクラブは1000万ユーロを提示したが、テクニカルディレクターのデフィ・リゴーはこれを拒否した。

昨季はFCユトレヒトへレンタル移籍していたゼヒールは、今季のエールディヴィジを好調なスタートで切った。

22歳の選手はここまで全試合で先発出場し、すでに5ゴール3アシストを記録している。

「とてもうれしいですし、何より感謝しています。まず第一に、私に与えられているすべてのもの、そして自分が歩むことを許されている道のすべてに対して、神に感謝しています。それに加えて、フェイエノールトが自分に寄せてくれている信頼にも感謝しています。ここは自分の居場所ですし、ここでまだ本当に多くの成長を遂げられると分かっています」と、ゼヒールはクラブ公式サイトで語った。