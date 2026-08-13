フェイエノールトとレアル・ソシエダは、ハビ・ロペスをめぐって合意に達した。バスクのクラブからのレンタル移籍となり、さらに買い取りオプションも盛り込まれている。

24歳で身長1メートル83のロペスは左サイドバックで、レアル・ソシエダとは2030年半ばまで契約を結んでいる。昨季はレアル・オビエドへレンタル移籍し、そこで主力としてプレーした。

ロペスはレアル・ソシエダのトップチームでこれまで38試合に出場しており、2024年から同クラブと契約している。当時、クラブはデポルティボ・アラベスから引き抜くために650万ユーロを支払った。

ロペス加入はまったくの寝耳に水というわけではなかった。スペインの複数メディアやFeyenoord Transfermarkt などが以前から、この左利き選手への関心を報じていた。

フェイエノールトは新たな左サイドバックを早急に必要としていた。ジョーダン・ボスとハイス・スマルが負傷しているためだ。そのため新戦力のミカ・マルモルは、先週末のスパルタ・ロッテルダム戦でやむを得ずそのポジションに入った。

フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、左サイドバックのポジションで下部組織のタイメ・ウェッセルスも起用できる。さらに19歳のこのDFは、2029年半ばまで契約を延長する見通しだとVoetbal International.

Voetbalzone-の編集者ヴェッセル・アンテスは7月、ウェッセルスについての詳細な記事を執筆した。とりわけ足元の技術が高く評価されており、フェイエノールトのプレシーズンでも冷静さ際立つ印象を残したという。