フェイエノールトは今後2試合のアウェーゲームにサポーターを帯同させない。クラブ首脳陣が、先週末にSCカンブール戦（2-5）が行われたレーワルデンでの出来事を受けて決定した。

先週日曜日、レーワルデンでは事態が完全に悪化した。フェイエノールトのサポーターがアウェー席からロケット花火を発射し、カンブールのホーム席にいた人々に当たった。彼らは救護所で手当てを受けなければならなかった。

「フェイエノールトは今後のエールディビジ2試合のアウェー戦に自クラブのサポーターを帯同させない。クラブ首脳陣は、先週日曜日にレーワルデンで起きた、大きな議論を呼び、到底容認できない花火事故を受けて、この決定を下した」と声明にはある。

「これは、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームが、2度にわたって敵地で自分たちのサポーターの後押しなしに戦わなければならないことを意味する」とフェイエノールトは締めくくっている。

つまり、フェイエノールト対NEC、そしてPECズウォレ戦ではアウェーサポーターの姿は見られないことになる。

フェイエノールトは現在、今週末のADOデン・ハーグとのホームゲームに向けた追加措置の可能性について、地元の治安当局三者協議体と協議を続けている。