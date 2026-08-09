上田綺世にフェネルバフチェが関心を示しており、すでにフェイエノールトに最初のオファーを提示したと、Voetbal Internationalが報じている。ただ、この日本人選手が実際にトルコ移籍を望んでいるかどうかは、なお不透明だ。

ここ数週間、昨季エールディビジ得点王を巡ってさまざまな動きがある。プレミアリーグからこのFWに関心が寄せられているとされ、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとリーズ・ユナイテッドがロッテルダムのクラブに接触したという。ただ、具体的なオファーには至らなかった一方で、フェネルバフチェはすでに動きを進めている。

VIによると、上田に対して本格的なオファーが提示されており、フェイエノールトはトルコのクラブと交渉の席に着くことになる。デヴィ・リゴーは手ごわい交渉人であることを証明してきたが、攻撃の中心選手を売却する意思はあるようだ。それによって、移籍期間の残りに向けた予算を確保できる可能性がある。

報道によれば、ロッテルダムのクラブはこの日本人アタッカーに約2500万ユーロを求めている。しかし、上田はプレミアリーグ移籍に照準を合わせているとされており、スュペル・リグへの移籍を受け入れるかどうかは不明だ。

Voetbal Internationalによると、リゴーは最終的に撤退したASローマとのヒヴァイロ・レアドを巡る交渉時よりも、今回の交渉ではより柔軟な姿勢を見せる見通しだ。上田の契約はまだ2年残っており、希望額に達すれば退団が認められる。FW本人がフェネルバフチェ移籍に前向きであれば、テクニカルディレクターは迅速に話をまとめたい考えだ。

27歳FWの後継候補はすでに控えている。ナチョ・フェリは今夏、KVCウェステルローから1000万ユーロで獲得された。また、シャキール・ファン・ペルシーも強くアピールしているが、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストはこれまで主に彼を右ウイングとして起用してきた。

そのポジションではアニス・ハジ・ムサもプレーしており、彼もまたロッテルダムのクラブに大きな移籍金をもたらす存在になるとみられている。以前には、このウインガーにコモ1907、パリFC、サンダーランドなどが関心を示していることが明らかになっていた。