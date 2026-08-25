フェイエノールトがチド・オビのレンタル移籍を巡ってマンチェスター・ユナイテッドと協議していると、デ・テレグラーフが火曜日に報じた。イングランドの強豪クラブは、デンマーク出身でまだ18歳になったばかりのこのFWに、他クラブで経験を積ませる用意があるという。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、すでに上田綺世、カスパー・テングステット、シャキール・ファン・ペルシ、ナチョ・フェリという4人のアタッカーを擁している。それにもかかわらず、ナイジェリア国籍も持つオビの獲得に向けた動きが進められている。

フェイエノールトは当面、レンタル移籍を考えている。来年に向けた買い取りオプションについても話し合われているかどうかは分かっていない。Transfermarktによれば、オビの現在の市場価値は500万ユーロだ。

ロッテルダムのクラブは、昨季オランダで得点王となった上田の退団の可能性も視野に入れているのかもしれない。フェネルバフチェは最近オファーを提示したが、日本人FWはプレミアリーグを希望している。

デ・テレグラーフによれば、オビが加入することになれば、ファン・ペルシにとっては悪い知らせとなる。ここ数週間、ファン・ペルシの出場時間はフェリより少なかったからだ。『いま同じ年齢の外国人ストライカーがさらに加わるなら、見通しはより良くならない』

オビは2022年にアーセナルによってイングランドへ連れてこられた。2年後、マンチェスター・ユナイテッドへの因縁の移籍を果たした。プレミアリーグデビューは2025年2月で、トッテナム・ホットスパー戦でカゼミーロに代わって出場した。