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フェイエノールトは土曜夜、痛い敗戦を喫した。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームはホームでエクセルシオールに2-3で敗れた。ロッテルダムから乗り込んだエクセルシオールが最後にエールディヴィジで勝利したのは9月5日だった。

フェイエノールトは立ち上がりから勢いよく攻めた。負傷したハジ・ムーサに代わって出場したジェライノ・スハーケンが、ジヴァイロ・リードにボールを渡す。フェイエノールトのサイドバックは難しい角度からシュートを放ち、GKスタイン・ファン・ハッセルを破って先制した。1-0。

しかし、6分もたたないうちにエクセルシオールが追いつく。ルチアーノ・ヴァレンテがボールを失うと、マリオ・ドミンゲスへ縦パスが通る。エルンストと1対1になったドミンゲスは、確実に決めた。

前半終了間際、フェイエノールトはさらに苦しい場面を迎える。アイメン・スリティがペナルティーエリア手前までドリブルで持ち込み、シュート。ボールはポストに当たった。

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跳ね返ったボールはマリオ・ドミンゲスの足元へ。ドミンゲスのシュートは渡辺剛の伸ばした腕に当たり、PKが与えられた。イラクリ・イェゴイアンがGKチャーク・エルンストを破った。

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その少し後、サイドからのクロスがペナルティーエリア内でケイシー・ボスの腕に当たり、デ・カイプではフェイエノールトへのPKを求める声が上がった。しかし主審とVARは腕が体についていたと判断し、プレーを続行させた。

後半開始から15分ほどで、エクセルシオールはリードを1-3に広げた。CKでエルンストがゴールを飛び出したものの、ボールにまったく触れられず、カスパー・ウィデルが頭で押し込んだ。

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だが、エクセルシオールの2点差のリードは長く続かなかった。なんとフェイエノールトから期限付き移籍中のヤン・プルフが、ゴンサロ・ボルジェスのクロスをヘディングで自陣のゴールに入れてしまった。2-3。

残り時間、フェイエノールトは何度か好機をつくった。特に左サイドではボルジェスがたびたび目の前の相手を抜いたが、その攻撃がゴールにつながることはなかった。